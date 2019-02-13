Владелец Национального Резервного Банка и британской газеты The Independent Александр Лебедев, который ранее занимался авиационным бизнесом, нашел партнеров для создания новой авиакомпании. Она будет специализироваться на чартерных корпоративных перевозках на базе самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Партнерами Лебедева станут Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, ее «дочка» «Гражданские самолеты Сухого» выпускает SSJ 100), «ВЭБ-лизинг» (собственник и арендодатель самолетов), аэропорт Внуково (один из ключевых центров бизнес-авиации в России) и авиакомпания «Азимут», с которой планируется разработать «единый концептуальный подход и механизмы его реализации», рассказал источник РБК , знакомый с проектом соглашения между сторонами.

Источник в ОАК сообщил РБК, что ведутся переговоры с Лебедевым и другими партнерами о создании нового чартерного перевозчика на базе SSJ 100, но подробностей не раскрыл. Обсуждается реализация проекта в такой конфигурации, добавил источник, близкий к ВЭБу. Представитель Внуково сообщил, что соглашение между ВЭБом, ОАК и «Азимутом» будет подписано на Сочинском экономическом форуме, который начнется в четверг, 14 февраля. В «ВЭБ-лизинге» отказались от комментариев.

Лебедев подтвердил РБК, что договорился с этими партнерами, однако отказался от дополнительных комментариев.

В письме Лебедева на имя премьера Дмитрия Медведева от ноября 2018 года (у РБК есть копия) говорилось, что бизнес-модель новой авиакомпании может быть структурирована через создание управляющей компании в формате государственно-частного партнерства: государство вносит самолеты SSJ 100, а «частный инвестор» (сам Лебедев) финансирует интерьерную часть, то есть переоборудует их для корпоративных и VIP-перевозок. Прибыль будет распределяться между акционерами в соответствии с размером долевого участия, писал он. В правительстве такого письма не видели, сообщила РБК пресс-служба Кабмина.

Об идее создать новую авиакомпанию для корпоративных частных перевозок Лебедев рассказал РБК еще в мае 2018 года. Тогда он говорил, что обратился в правительство с предложением рассмотреть возможность модификации 100 SSJ до люксовой категории. Если парк будет сформирован, то Лебедев готов на их базе создать авиакомпанию, ориентированную на перевозки пассажиров с повышенным комфортом «по цене на 10% выше VIP-билетов «Аэрофлота». «Если требующийся парк самолетов будет сформирован, я готов рискнуть оборотными средствами», — говорил тогда предприниматель.