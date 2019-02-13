Промсвязьбанк готов профинансировать сферу здравоохранения в текущем году на сумму до 113 млрд рублей. Об этом на сессии форума «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» заявил директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин.

«В банке принят общий лимит на отрасль здравоохранения, куда мы включаем и фармацевтику, и медицинские услуги, этот лимит составляет 113 миллиардов рублей», — сказал он на сессии «Государство, банки и медицинский бизнес: возможен ли эффективный формат сотрудничества?»

Шашкин уточнил, что это предельный размер риска, который банк готов взять на себя в этом году. «Проекты мы будем тщательно отбирать», — заверил он.