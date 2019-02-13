Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 15 февраля, может повысить суверенный рейтинг России, ситуация в экономике дает для этого все основания, сказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Fitch в пятницу объявит об итогах очередного пересмотра рейтинга России.

«Мне кажется, что повысит, потому что нет никаких финансовых оснований не поднимать рейтинг. Все финансовые показатели у России очень хорошие, макропоказатели — отличные, поэтому с этой точки зрения в плане того, может ли Россия вернуть эти деньги, вопросов очень мало», — сообщил он.

Газпромбанк: Fitch повысит рейтинг России в пятницу Рейтинг России по шкале Fitch сейчас находится на инвестиционном уровне «ВВВ-».

«Если есть сдерживающий фактор, то это фактор политического риска, который не относится к финансовым показателям», — добавил он.

Moody's ранее в феврале повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного «Baa3» со спекулятивного «Ba1», прогноз — «стабильный». Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Рейтинг от Fitch находится на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Рейтинг от S&P «BBB-» в январе был подтвержден со «стабильным» прогнозом.

«Это (решение Moody's. — Прим. ред.) влияет положительно на инвесторов, потому что у многих есть строгие правила о том, какой минимальный рейтинг им разрешен на покупку. Одна из проблем для инвестирования снята. В целом это очень хорошо, и это должно снизить ставки на заимствования и в валюте, и в рублях», — добавил Родзянко.