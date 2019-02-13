Министерство финансов США в среду выразило обеспокоенность в связи с публикацией Еврокомиссией (ЕК) списка стран и территорий с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении.

По словам Минфина, США и ЕК, а также 15 стран ЕС входят в группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая по устоявшейся методологии составляет список «высоко рискованных стран и территорий». «Процесс разработки Европейской комиссией своего списка резко противоречит исчерпывающей методологии FATF», — считает министерство.

«Помимо наших опасений по поводу методологии включения в перечень, Министерство финансов также отвергает занесение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Приверженность и действия Соединенных Штатов по внедрению стандартов FATF распространяются на все территории США», — говорится в заявлении.

ЕК в среду обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Самыми небезопасными в этом отношении признаны Американское Самоа, Афганистан и Багамские острова. В общей сложности в список вошли 23 страны и территории. Помимо указанных трех в нем значатся Ботсвана, Виргинские острова (США), Гана, Гуам, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.