Западные инвесторы первыми пострадают в случае введения санкций против российского госдолга, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Это аналогично тому, что было после санкций на «Русал», когда держатели акций компании пострадали больше всех», — рассказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Как бывшему банкиру, мне кажется это неразумным с точки зрения западной банковской системы. У меня есть впечатление, что понимающие это люди в правительстве США не сторонники таких санкций», — полагает Родзянко.

Глава AmCham отметил, что не ждет широких санкций на российскую банковскую систему. «Могут быть отдельные банки второго, третьего или четвертого ранга, которые попадут (под ограничения. — Прим. ред.), но мне кажется, основные — вряд ли», — считает собеседник агентства.

Группа американских сенаторов в августе внесла в конгресс законопроект с целым набором антироссийских мер, который сами авторы охарактеризовали как «адский». В частности, он предусматривает санкции против нового российского госдолга и госбанков.