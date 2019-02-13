Компания «Альфа-Форекс» начинает обслуживание российских клиентов, следует из релиза на сайте Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

«Компания «Альфа-Форекс» 13 февраля зарегистрировала в Ассоциации форекс-дилеров рамочный договор. Это дает члену ассоциации право принимать на обслуживание граждан Российской Федерации», — отмечается в релизе.

Напомним, Центробанк 20 декабря 2018 года принял решение выдать ООО «Альфа-Форекс» (Москва) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. Позже, 24 декабря, компания вступила в АФД.

Согласно действующему законодательству, компания получает право принимать клиентов только после того, как зарегистрирует рамочный договор. Этот документ определяет основные параметры взаимодействия компании и клиентов, в том числе торговые условия. С каждым клиентом компании впоследствии заключается договор о присоединении к рамочному договору.

На данный момент уже четыре компании с лицензией форекс-дилера имеют право обслуживать граждан России.