Примсоцбанк проводит акцию «Навстречу весне», в рамках которой держателям дебетовых и именных кредитных карт будет начисляться дополнительный cash back в размере 5% при покупке определенных категорий товаров в период с 11 февраля по 11 марта 2019 года. Об этом в банке сообщили в среду, 13 февраля.

Дополнительный cash back за покупки в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, в кинотеатрах и боулинг-клубах получат держатели карт Visa Classic, Gold и Platinum, Mastercard Standard и Gold, а также «Мир Классическая» и «Премиальная».

Максимальный cash back в рамках акции «Навстречу весне» составляет 3 тыс. рублей и начисляется сверх действующих тарифов по карте клиента. «Вам вернется до 3 тысяч рублей в рамках акции плюс стандартный cash back, предусмотренный по вашей карте», — поясняет начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Андрей Грудинин.



В акции не участвуют карты с программами лояльности «Примсоцбанк — S7 Priority» и «iGlobe».