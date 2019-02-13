Компания «МТС» с 25 февраля 2019 года изменяет некоторые параметры ряда архивных тарифных планов: Smart mini, Smart, Smart Nonstop, «Smart Безлимитище» и «Мой Безлимитище», следует из релиза компании.



Так, например, плата за тариф «Мой Безлимитище» на 5 Гб на данный момент равна 480 рублям в месяц, а с 25 февраля составит 570 рублей, при этом в пакете будут уже 6 Гб.

В среднем тарифы повысятся на 50—100 рублей. При этом оператор связи увеличит наполнение пакетов Интернетом, они увеличатся на 1 Гб в каждом тарифе.