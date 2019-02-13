Минфин России считает успешным первый опыт размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) без лимита предложения, планирует продолжить практику, но не исключает проведение аукционов с ограничением объемов, сообщили в министерстве.

«Сегодня Минфин России впервые провел аукционы по размещению ОФЗ в новом формате, не ограничивая заранее объем предлагаемых облигаций. На наш взгляд, первый опыт размещения гособлигаций без лимита предложения можно считать успешным», — сообщило ведомство.

Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ двух серий на 42 млрд рублей при совокупном спросе в 84,9 млрд рублей.

«Благодаря гибкости нового подхода за счет размещения пятилетней бумаги нам удалось привлечь рекордный объем заемных ресурсов на одном аукционе — 38 миллиардов рублей, предоставив лишь умеренную премию к рыночным уровням доходности. Учитывая высокую популярность данного выпуска у инвесторов, мы вряд ли навредили рынку таким объемом удовлетворенных заявок», — отметили в ведомстве.

При этом при размещении второго, десятилетнего выпуска в силу менее привлекательных уровней доходности, заявленных участниками, Минфин смог ограничиться привлечением весьма умеренного объема средств.

«Надеемся, что дебютные аукционы по новой схеме подтвердили приверженность министерства взвешенной заемной политике и развеяли опасения некоторых участников рынка в отношении возможной агрессивности действий эмитента в рамках нового формата размещения ОФЗ», — говорится в сообщении. «В дальнейшем мы планируем продолжить практику проведения аукционов в новом формате. При этом не исключено и проведение аукционов с ограничением объемов предложения. Выбор формата аукционов будет зависеть от конкретной рыночной конъюнктуры и предлагаемых типов ОФЗ», — заключили в Минфине.