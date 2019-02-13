Две трети (68%) женщин в российских компаниях не хотели бы получить в подарок на 14 февраля и 8 марта кухонные принадлежности, предметы быта и интерьера. К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для аналитического центра «АльфаСтрахования».



«Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудниц более 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год и выяснили, что 68% женщин не хотели бы получить в День всех влюбленных и Международный женский день приспособления для приготовления еды, предметы быта и интерьера. Женщины объяснили это тем, что такие вещи обычно приобретаются по необходимости без какого-либо особого праздничного повода. Далеко не все мужчины могут сразу определить, какой подарок окажется желанным. Также 40% опрошенных высказались против бижутерии — мужчины редко угадывают женский вкус», — отмечается в релизе.

По данным исследования, треть респондентов (34%) не обрадуются одежде и нижнему белью, поскольку вещь часто оказывается не по размеру или не отвечает стилю адресата. Кроме того, не в чести у женщин оказались канцелярские принадлежности (14%), съедобные подарки — сладости (7%) и алкоголь (2%).

Специалисты «АльфаСтрахования» также выяснили, что 57% сотрудников были бы рады получить от компании на гендерные праздники не конкретную вещь, а именно подарочный сертификат.