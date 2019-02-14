Рост фишинговой активности злоумышленников в преддверии Дня святого Валентина увеличился более чем в два раза — с 2 млн в прошлом году до 4,3 млн в текущем, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

В Рунете объем фишинга вырос приблизительно в полтора раза по сравнению с прошлым годом — с 396 тыс. зафиксированных попыток перехода на поддельные веб-страницы в начале февраля 2018 года до 476 тыс. в феврале 2019-го.

Темы, которые используют мошенники, чтобы выманить у пользователя конфиденциальные сведения, в том числе платежные, варьируются от предложения заказать цветы до регистрации на сайтах онлайн-знакомств. При этом по данным опроса «Лаборатории Касперского» среди активных интернет-пользователей, регулярно сайтами или приложениями для онлайн-знакомств в России пользуется каждый третий взрослый респондент (31%).

Наибольшей популярностью у мошенников в этот период пользуются предложения, где можно заказать подарок или приобрести медицинские препараты, например виагру. При попытке купить товар на фишинговых сайтах платежные данные неизбежно оказываются скомпрометированы.

По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Андрея Костина, мошенникам нужен лишь предлог, чтобы зацепиться за эмоции людей. Год от года угроз становится больше, а фишинговые письма и веб-страницы зачастую выглядят как настоящие предложения от известных брендов.