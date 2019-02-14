Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Mail.Ru Group создали совместную компанию, которая станет оператором электронной платформы для получения господдержки малым и средним бизнесом. Площадка позволит бизнесу запрашивать кредиты и экспертную помощь со стороны различных институтов развития, пишет «Коммерсант».

Согласно данным kartoteka.ru, в феврале структуры «ВЭБ.РФ» и Mail.Ru Group зарегистрировали ООО «Развитие.ру», получив в нем 40% и 60% соответственно. Представители обеих компаний не уточнили сумму инвестиций в проект и сроки официального запуска.

По словам одного из источников издания, инициатором проекта выступил «ВЭБ.РФ», а Mail.Ru Group стала технологическим партнером. Создаваемая платформа нацелена на упрощение доступа компаний малого и среднего бизнеса к господдержке, говорит он. Первоначально на ней будут представлены продукты «ВЭБ.РФ», «ДОМ.РФ», Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и «Российского экспортного центра». Эти структуры заинтересованы в привлечении новых клиентов, они смогут предложить бизнесу кредиты, в том числе субсидируемые, экспертную поддержку, предложения по дальнейшему развитию бизнеса. Для Mail.Ru Group интерес заключается «в доступе к компаниям в сегменте малого и среднего бизнеса».

Сейчас при обращении в государственный институт развития предприниматели сталкиваются с несколькими видами проблем, главная из которых — это заполнение документов, говорят эксперты. По их мнению, востребованность этой платформы у предпринимателей будет зависеть от того, какие институты развития будут к ней подключены.

В части финансирования проектов государственные институты развития сейчас конкурируют с частными венчурными фондами, рассуждает партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Госинституты должны предоставить дополнительные сервисы, чтобы сделать государственные деньги более привлекательными, считает он. «Если в этой компании реализуют такую систему — сочетания проектного финансирования и дополнительных сервисов, то, как мне кажется, это то, что надо», — уверен Соловьев.