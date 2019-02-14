Роспотребнадзор начал проводить «контрольные закупки» в банках десяти регионов. Об этом рассказала глава службы Анна Попова, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Новый инструмент, который у нас появился, — контрольная закупка. Постановление правительства вышло в прошлом году, оно касается не только товаров, но и услуг. И сегодня у нас в десяти регионах идут (закупки. — Прим. ред.). Мы отрабатываем методологию, в том числе и в банковском секторе. Приходит человек, говорит: «Я хочу взять кредит», получает договор, дальнейшие финансовые отношения не наступают, но есть основания, чтобы провести глубокую оценку условий страхования, предоставления другой финансовой услуги», — пояснила глава Роспотребнадзора. Она, однако, не сообщила, были ли выявлены какие-то нарушения со стороны банков.

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2017 году обманутым российским потребителям суды постановили выплатить 40 млрд рублей. Эта сумма выросла почти в четыре раза с 2014 года. 56% жалоб на финансовые услуги приходит от женщин, отметила Попова.