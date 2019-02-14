На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 453,38 пункта. Индекс РТС снизился на 2,34% до отметки 1 162,87.

«Российский рынок сегодня будет двигаться в отрыве от мировых площадок, несмотря на позитивный внешний фон и рост цен на нефть. Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, имеет потенциал снижения в район 2 460 пунктов. Санкционная тема вновь возвращается на повестку дня, сильных факторов, которые могут подтолкнуть индекс к 2 500 пунктам, пока нет», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.