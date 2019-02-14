Плюс Банк с 14 февраля повысил ставки по вкладам.



Доходность депозита «Максимальный 7 Плюс» (на 212 дней) составит 7,7% (вместо 7,55%), а «Максимальный 9 Плюс» (на 273 дня) — 7,65% годовых (ранее — 7,5%). Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Годовой Плюс» (на 370 дней) открывается под 7,85% годовых (прежде — под 7,6%). По депозиту «Растущий Плюс» (на 370 дней) проценты начисляются по периодам — от 6,5% до 8,25%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,33% (ранее — 7,27%).

Минимальная сумма «Годового Плюс» и «Растущего Плюс» при ежемесячной выплате процентов на счет вклада до востребования или ежемесячной капитализации процентов составляет 50 тыс. рублей, а при ежемесячной выплате процентов на счет банковской карты — 100 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Растущий Плюс».