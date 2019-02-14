Накануне Дня всех влюбленных — 14 февраля — возрастает покупательская активность в категориях «магазины подарков и сувениров», «магазины косметики», «флористика». Об этом говорится в исследовании банка «Восточный».

Исследование и анализ операций по кредитным картам банка «Восточный» в течение недели, предшествующей 14 февраля, и сравнение с аналогичным периодом в январе 2018 и 2019 годов показали, что праздник 14 февраля вполне прижился в России и является важным, в том числе и для кошелька, событием. Анализ трат показал, что в феврале оборот по кредитным картам банка «Восточный» в целом увеличивается более чем на 8%. А в традиционных для 14 февраля сегментах этот рост составляет до 80%.

Так, оборот в категории «магазины подарков и сувениров» в феврале вырастает на 26%, в категории «магазины косметики» — на 30%, а в категории «флористика» (куда входят и салоны цветов, и доставка готовых букетов) — до 80%. Эти данные позволяют сделать вывод, что самый распространенный подарок среди влюбленных — цветы. Траты в феврале в перечисленных выше сегментах повышаются благодаря не только увеличению количества операций, но и росту среднего чека.

В целом средний чек февраля выше январского на 10%. Но в традиционных для влюбленных категориях этот рост гораздо выше. Так, средний чек в «магазинах подарков и сувениров» в феврале вырастает на 15% (с 1 128 до 1 303 рублей), в «магазинах косметики» — на 13% (1 097 до 1 243 рублей), а в категории «флористика» этот рост составил 40% (с 1 014 до 1 418 рублей). При этом самыми дорогими тратами, совершенными накануне Дня святого Валентина в 2019 году по картам банка «Восточный» в традиционных праздничных категориях, стали покупки: на сумму 30 000 рублей — в магазине подарков в Южно-Сахалинске, на сумму 98 700 рублей — в магазине косметики и парфюмерии в Калининграде, на сумму 98 000 рублей — в цветочном салоне в Новосибирске.