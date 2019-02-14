Населению РФ никак не надо реагировать на новости о возможных новых антироссийских санкциях, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

«Это уже специальные финансовые знания. Я думаю, что населению никак не надо реагировать (на новости о возможных новых антироссийских санкциях. — Прим. ред.), потому что это не входит в пакет базовых знаний», — сказал он журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума, отвечая на вопрос, как российскому населению с точки зрения финансовой грамотности реагировать на новости о санкциях со стороны США.

«Это уже такой совсем rocket science (нечто сложное. — Прим. ред.), оценивать, как повлияет на ситуацию на рынке внесение различных законопроектов различными людьми в различные парламенты», — добавил он.