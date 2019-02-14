Московский Кредитный Банк объявил параметры размещения нового выпуска старших еврооблигаций на сумму 500 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Облигации будут размещены со сроком погашения через пять лет и процентной ставкой в размере 5,15% годовых. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами. Доля инвесторов из России составила 25%, из стран континентальной Европы — 45%.

Учитывая двукратную переподписку, ставка купона была снижена на 35 базисных пунктов по сравнению с верхней границей изначального ценового диапазона.

Глобальными координаторами выпуска выступили Citi и Societe Generale, совместными ведущими организаторами и букраннерами — ING, Sova Capital, и Газпромбанк.