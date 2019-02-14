Пользователи карт Тинькофф Банка All Airlines, с помощью которых клиенты могут накапливать мили и расплачиваться ими за авиабилеты, столкнулись с пропажей миль со счета. Представители банка в Twitter объясняют это некорректным отображением и обещают исправить все в ближайшее время.

«Тинек, то, что мили с карты All Airlines пропали, — это подарок на День Святого Валентина?» — написал один из пользователей Twitter. В ответ на это у него запросили Ф. И. О. и дату рождения с официального аккаунта банка, чтобы проверить информацию.



Мили не сгорели, они есть. На текущий момент коллеги работают над ошибкой в отображении, приносим извинения за неудобства.

— Тинькофф (@tinkoff_bank) 14 февраля 2019 г.





«В данный момент у ограниченного количества клиентов наблюдается некорректное отображение баланса миль в личном кабинете и мобильном банке. В ближайшее время ситуация будет исправлена», — прокомментировали в пресс-службе Тинькофф Банка.

Позже представители кредитной организации сообщили, что «ситуация с некорректным отображением миль исправлена».