Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что международное рейтинговое агентство Fitch вряд ли повысит суверенный рейтинг РФ до уровня «BBB» с текущего «ВВВ-».

«Повысить, я думаю, вряд ли, но то, что оставят «стабильным», во всяком случае у нас есть для этого все основания. Это в конечном счете решение рейтингового агентства, я не могу влиять на него. Но считаю, что экономические показатели России достаточно устойчивые, и устойчивость к санкциям также имеется», — сказал Силуанов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Fitch поддерживает суверенный рейтинг РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом с осени 2017 года.