В этом году по случаю празднования Международного женского дня нерабочими будут дни с 8 по 10 марта, напомнили в Роструде. А рабочая неделя, которая начнется в понедельник, 18 февраля, будет немного короче благодаря сокращенному рабочему дню в пятницу.

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу. А предшествует ему пятница — сокращенный рабочий день. Люди, работающие пять дней в неделю по 8 часов в день, смогут уйти домой на час раньше, пояснили в ведомстве.

Несмотря на то, что праздничный день 23 февраля выпадает на субботу, отдыхать россияне будут не три дня, а два. По закону, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, дополнительный выходной переносится на другой день. В этом году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на понедельник, 25 февраля, а на 10 мая. Благодаря этому в честь Дня Победы нерабочими будут четыре дня подряд — с 9 по 12 мая.

На Первомай отдых продлится пять дней — с 1 по 5 мая.