Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку, в связи с уплатой им штрафа в размере 130 млн рублей. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

«Ходатайство адвокатов о снятии ареста с имущества Улюкаева подлежит удовлетворению», — сказала судья Лариса Семенова.