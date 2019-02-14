Россия пока не видит перспектив «выздоровления» американских парламентариев от болезни оголтелой русофобии. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя подготовку новых санкций против РФ, Песков отметил, что «теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». «Но в данном случае, с учетом настроений в конгрессе США, надеяться на какое-то улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии не приходится». «Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных», — заключил представитель Кремля.

По его словам, попытки американских законодателей ввести санкции против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом.

Как заявил Песков, за подобными предложениями «стоит абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами». «Это подход, иногда граничащий с рэкетирством, — я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что правительство уже приняло ряд мер для защиты от различных «рэкетирских нападок» США.

«Правительством уже разработан и принят ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных», — сказал пресс-секретарь.