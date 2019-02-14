Фонд «Росконгресс», крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий, будет содействовать Агентству по страхованию вкладов в поиске и привлечении профильных инвесторов для реализации находящихся под его управлением активов. О подписании в четверг, 14 февраля, соответствующего соглашения в рамках Российского инвестиционного форума сообщается на сайте АСВ.

Стороны планируют наладить эффективный информационный обмен, проводить совместные мероприятия на полях форумов и конгрессов, а также образовательные и разъяснительные мероприятия для потенциальных инвесторов, где можно будет узнать о процедуре участия в организуемых АСВ торгах. Агентство будет предоставлять информацию о потенциально интересных объектах, а фонд — использовать свою региональную и международную партнерскую сеть для поиска покупателей.

«Агентство по страхованию вкладов реализует активы совокупной балансовой стоимостью более 4,5 триллиона рублей. Среди них есть много объектов, которые способны найти своего инвестора и превратиться в перспективный, успешный бизнес. Наше сотрудничество с фондом «Росконгресс» будет, безусловно, способствовать этому процессу», — прокомментировал договоренность генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

Похожая договоренность достигнута агентством и с агропромышленным холдингом «Мираторг» — одной из крупнейших российских сельскохозяйственных групп. Как уточняют в АСВ, предметом подписанного соглашения «является установление двусторонних партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в вопросах вовлечения в экономический оборот сельскохозяйственных активов, принадлежащих кредитным организациям, негосударственным пенсионным фондам, страховым организациям, в которых агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора)».

Основным направлением сотрудничества будет информационный обмен при продаже сельхозактивов, принадлежащих ликвидируемым финансовым организациям, а также их должникам-банкротам, в отношении которых ликвидируемая финорганизация выступает основным или залоговым кредитором. Также стороны будут проводить консультации, совместные встречи и другие мероприятия на уровне уполномоченных представителей.

«Сотрудничество с АПХ «Мираторг» поможет АСВ в выполнении главной задачи — формировании в максимально возможном объеме конкурсной массы ликвидируемых финансовых организаций за счет эффективной продажи их имущества. Это очень важно, поскольку полученные средства являются источником для расчетов с кредиторами, — отметил Юрий Исаев. — Сегодня средний процент удовлетворения требований кредиторов составляет 41,5%, а в начале деятельности агентства он был чуть более 4%. Одной из категорий банковских активов, реализуемых агентством, является недвижимость, включая земли сельскохозяйственного назначения. Под управлением АСВ находится земельный фонд общей площадью более 7 тысяч гектаров. Сейчас в продаже имеются сельхозучастки в Тверской, Псковской, Московской и Свердловской областях. Для покупателей сотрудничество с агентством открывает массу преимуществ: удобство приобретения активов, покупка с дисконтом, а главное — возможность выгодно инвестировать средства».



Президент «Мираторга» Виктор Линник напомнил, что у холдинга уже имеется положительный опыт взаимодействия с АСВ: на торгах агентства компания в 2017 году приобрела земли сельхозназначения в Калужской области, на которых сейчас реализуется часть проекта мясного скотоводства. «Планируем также приобрести у агентства земли в Смоленской области — они будут включены в севооборот в рамках реализации стратегии развития компании», — рассказал Линник. «Совместная работа «Мираторга» и АСВ окажет мультипликативное влияние на экономику — будет способствовать пополнению местных бюджетов за счет налогов, росту занятости на селе, улучшению качества жизни», — заключил глава холдинга.