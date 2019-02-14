Численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В марте 2018-го президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря прошлого года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект.

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 миллиона человек (28,4%). Более или менее ситуация изменилась к 2007 году, когда количество граждан, находящихся за чертой бедности, составило 18,8 миллиона человек. И самый успешный для РФ в новейшей истории был 2012 год, когда число бедных было 15,4 миллиона человек, это 10,7% от общей численности. Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, — это 19,3 миллиона человек, или 13,2%, это данные 2017 года. Данных за 2018 год пока еще нет», — сказала Голикова.