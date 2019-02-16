Агентство также прогнозирует ускорение темпов инфляции в 2019 году до 5,3% в связи с повышением ставки НДС

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз — «позитивный», сообщается в пресс-релизе агентства.



«Позитивный прогноз отражает продолжительный прогресс в укреплении экономической политики», — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что подобная политика увеличила устойчивость экономики к «шокам» и позволила «сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на высокий риск санкций и небольшой интерес со стороны инвесторов в 2018 году в отношении активов, размещаемых на развивающихся рынках».



Аналитики также прогнозируют ускорение темпов инфляции в 2019 году до 5,3% в связи с повышением ставки НДС. «Средняя инфляция повысится с исторического минимума в 2,9% в 2018 году до 5,3% в 2019 году в связи с повышением ставки НДС, ослаблением рубля в 2018 году и более высокими инфляционными ожиданиями», — говорится в релизе.

Агентство при этом считает, что к 2020 году инфляция вернется к целевому показателю Центробанка в 4% «при отсутствии продолжающегося эффекта от повышения НДС, негативных шоков на уровне предложения и дальнейшего ослабления рубля».

Рейтинговое агентство также отметило ожидающееся замедление темпов роста экономики до 1,5% в 2019 году, «что отражает влияние повышения ставки НДС на потребление и слабые инвестиции». «Затем мы ожидаем незначительное ускорение экономического роста до 1,9% в 2020 году», — заключили аналитики.