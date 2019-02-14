Минобрнауки России не ожидает активного роста объемов образовательного кредитования. Возможность для серьезного развития института кредитования ограничена, заявил в четверг ТАСС министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Каждый второй выпускник школы точно поступает [в вуз]. Поэтому возможность для развития такого серьезного рыночного инструмента, как институт кредитования, скорее всего, будет ограничена. Сейчас решается вопрос внесения технических изменений в документы, которые регламентируют процесс компенсации части затрат, связанных с кредитованием. Эти документы в ближайшее время будут готовы», — сообщил Котюков.

«Я не ожидаю бурного роста объемов такого кредитования», — добавил Котюков. По его мнению, необходимо сосредоточиться на развитии программ дополнительного образования, которые могут быть доступны для граждан абсолютно любого возраста. «Это те компетенции, которые всегда можно добирать, совершенствуя уровень своей квалификации. Поэтому это, наверное, новое направление, будем с этим внимательно работать. Нужно ли его дополнительно поддерживать за счет бюджета, это требует серьезной проработки и обсуждения», — сказал министр.