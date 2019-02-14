Среднее значение индекса цифровой грамотности граждан РФ за 2018 год составило 4,52 пункта против 5,99 в предыдущем году и 4,79 в начале проведения измерений, в 2015-м. Такие данные очередного исследования Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и исследовательской группы «ЦИРКОН» представлены в четверг, 14 февраля.



В числе ключевых тенденций развития цифровой грамотности в 2018 году названы развитие инфраструктуры и вовлеченности россиян в информационные процессы, а также расширение спектра цифровых компетенций. Согласно приводимым в релизе РОЦИТ данным Mediascope, среднемесячная доля россиян, пользующихся мобильным Интернетом, выросла с 51,6% в первом полугодии 2015 года до 67,6% в 2018-м, при этом снижается активность использования десктопного Интернета. В 2018 году россияне стали больше пользоваться финансовыми онлайн-сервисами, электронными государственными услугами и поисковыми системами. Если в 2015 году каждый или почти каждый день к поисковым системам обращались 38,9% граждан, то в 2018-м — 49,7%.

Снижение индекса исследователи объясняют «увеличением диспропорций между уровнем цифровых компетенций, цифрового потребления и цифровой безопасности», указывая, что «по сравнению с прошлыми годами в знаниях и навыках россиян значительно увеличился разрыв между цифровыми компетенциями и цифровой безопасностью».

«Сегодня множество устройств буквально «заставляют» пользователей совершенствоваться и осваивать все новые и новые модели поведения для удобства и скорости осуществления коммуникации, оплаты, передачи данных и других операций. Однако более активное пользование приводит и к более высокому уровню знания, действия в онлайн-среде становятся более осознанными, у россиян растет уровень критического мышления. Пользователи только учатся понимать разницу между легальным и пиратским контентом и ПО, начинают задумываться о безопасности онлайн-платежей, а потому оценивают свой уровень цифровой безопасности как более низкий», — комментирует директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

В частности, резко сократилась доля респондентов, которые, не обладая необходимыми знаниями, будут пытаться починить свое электронное устройство (8% в 2018 году против 22% в 2017-м). Также граждане стали чаще сомневаться в том, что способны отличить легальный контент от нелегального, что обладают необходимыми знаниями для защиты своих персональных данных онлайн. Например, в 2015 году с утверждением «Я обладаю необходимыми умениями и навыками, чтобы защитить свою персональную информацию при работе в Интернете» были полностью согласны 24,1% россиян, в 2018 году — 22,1%.



«Другими словами, развитие компетенций обостряет для пользователей проблему информационной безопасности, что и показывает динамика индекса за весь период измерений. Например, покупать в Интернете могут многие, а вот уберечь себя способны далеко не все», — заключают авторы исследования.

