Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт договорились и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% одного из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт ООО «Новороссийский зерновой терминал».
Как говорится в пресс-релизе кредитной организации, закрытие сделки запланировано на II квартал 2019 года.
При этом она получила соответствующее разрешение со стороны регулирующих органов.
ВТБ стал владельцем почти половины акций Объединенной зерновой компании
Банк ВТБ стал владельцем пакета в Объединенной зерновой компании (ОЗК) в размере 50% минус одна акция, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Другие подробности сделки не приводятся.