Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в четверг превысил 67 рублей впервые с 15 января.

По состоянию на 15:04 мск котировки американской валюты достигли 67,005 рубля (рост на 49 копеек к уровню предыдущего закрытия). К этому времени курс евро увеличился на 59,5 копейки до 75,4975 рубля.

«Российская валюта вчера вечером обвалилась к американскому доллару на фоне сообщений о новом санкционном законопроекте. Согласно известной поговорке, новое — это хорошо забытое старое. Вот и новый законопроект практически повторяет чреду августовских законов, не принятых, но спровоцировавших обвал на отечественном рынке. В чем-то он более жесткий: фокус сделан на нефтегазовую сферу. В чем-то более расплывчатый: из законопроекта убрана формулировка о госбанках, теперь это просто банки, участвующие в незаконной, по мнению США, деятельности», — комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский.



Он обращает внимание, что до появления этой информации российская валюта демонстрировала устойчивость, в отличие от обвалившегося фондового рынка. «При этом большинство развивающихся и ключевых валют снижались весь день. Рубль без санкционной премии выглядит лучше большинства валют благодаря росту нефтяных цен, высоким реальным ставкам, устойчивости бюджета», — полагает эксперт. Однако, по его мнению, на ближайшей сессии эти факторы, скорее всего, останутся без внимания, и санкционное давление затмит собой все остальное.

«Но после импульсных распродаж рубль достаточно быстро может перейти в консолидацию, не доходя до отметки 70. Более устойчивое снижение может произойти только если санкции будут фактически приняты. Просто обсуждений, на мой взгляд, будет недостаточно», — указывает он.

По мнению аналитика, после пробоя уровня 67 за доллар «мы можем увидеть ускорение к отметке 68,5». «А вот пройти ее без дополнительных драйверов будет значительно сложнее», — добавляет Гайворонский.