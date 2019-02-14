Международные резервы РФ на 8 февраля составили 475 млрд долларов против 477,7 млрд на 1 февраля 2019 года. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте ЦБ.

Объем международных резервов за неделю уменьшился на 2,7 млрд долларов, или 0,6%, под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, что за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, в январе — на 7,45 млрд.