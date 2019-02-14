Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Ситуация [на рынке] зависит от мировых котировок и курсов валют. Сейчас сложилась ситуация, когда внутренний рынок стал более премиальным, чем внешний. Экономическая ситуация привела к тому, что мы затоварили внутренний рынок нефтепродуктов. Но рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались. Мы стремились сдержать галопирующий рост цен. Задача снижения цен труднодостижима в условиях рыночной экономики», — пояснил зампред правительства.

Козак добавил, что снижение цен на топливо в некоторых регионах на несколько копеек — это временное явление. В период начала сельскохозяйственных работ цены на моторное топливо неизбежно восстановятся.

В январе Козак заявлял, что правительство готово контролировать рынок топлива. По его словам, Кабмин намерен использовать все доступные ему методы, «чтобы выдержать те целевые показатели, по которым была достигнута договоренность». Вице-премьер обещал, что правительство не допустит нового всплеска цен, добавляя, что в середине марта текущего года станет понятно, нужно ли новое соглашение с нефтяниками.

В ноябре 2018 года нефтяники подписали соглашение с властями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. После новогодних праздников цены повысились. Глава Минэнерго Александр Новак связал это с повышением НДС и отметил, что в течение 2019 года цены в любом случае будут расти в пределах темпов инфляции.