Американский инвестиционный банк JP Morgan готовится в течение нескольких месяцев приступить к реальным испытаниям собственной криптовалюты под названием JPM Coin, которая будет использоваться для осуществления небольших расчетов между клиентами платежного подразделения банка.
Как сообщает Банкир.Ру, ссылаясь на Ttrcoin, JPM Coin является стейблкоином, то есть каждая его единица обеспечена долларом США. Клиенты будут получать токены после зачисления денег в банк, а по окончании всех необходимых расчетов JP Morgan будет уничтожать токены, одновременно возвращая депозиты их владельцам.
Глава блокчейн-разработки JP Morgan Умар Фарук выделил три основные области применения банковских токенов: в качестве инструмента международных переводов между крупными корпоративными клиентами с возможностью мгновенного осуществления расчетов, при передаче ценных бумаг и для замены долларов, которые находятся в распоряжении подразделений корпораций, пользующихся услугами хранилищ JP Morgan.