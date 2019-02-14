Американский инвестиционный банк JP Morgan готовится в течение нескольких месяцев приступить к реальным испытаниям собственной криптовалюты под названием JPM Coin, которая будет использоваться для осуществления небольших расчетов между клиентами платежного подразделения банка.

Как сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на Ttrcoin, JPM Coin является стейблкоином, то есть каждая его единица обеспечена долларом США. Клиенты будут получать токены после зачисления денег в банк, а по окончании всех необходимых расчетов JP Morgan будет уничтожать токены, одновременно возвращая депозиты их владельцам.

Глава блокчейн-разработки JP Morgan Умар Фарук выделил три основные области применения банковских токенов: в качестве инструмента международных переводов между крупными корпоративными клиентами с возможностью мгновенного осуществления расчетов, при передаче ценных бумаг и для замены долларов, которые находятся в распоряжении подразделений корпораций, пользующихся услугами хранилищ JP Morgan.