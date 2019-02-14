Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассчитывает, что новый пакет антироссийских санкций, который конгресс США может принять в 2019 году, не затронет финансовые операции РФ. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Какой-то пакет [санкций] будет, но можно рассчитывать, что он будет только один в 2019 году, потому что дальше у конгресса, осенью, явно все приоритеты сместятся уже в пользу выборов 2020 года, американских президентских выборов», — считает Задорнов.



«Прогнозировать невозможно, но я просто для себя рассчитываю, что ни SWIFT, ни все-таки госдолг не будут затронуты, то есть такие базовые институты финансовой системы — на самом деле не российской, а международной — не будут затронуты этим пакетом. По крайней мере, поведение Минфина США показывает, что коллеги будут здесь призывать к здравому смыслу и отстаивать эту позицию здравого смысла», — добавил глава банка.