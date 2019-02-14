Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России «шизоидной историей».

«Что же касается самих санкций, вот этого последнего всплеска, который произошел совсем недавно, это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией», — сказал Медведев в интервью НТВ.

Глава правительства отметил, что консолидация элит в Америке происходит на почве борьбы с Дональдом Трампом. По его словам, эта борьба ведется при помощи «русской истории».

«Вокруг этого происходят все общественно-политические процессы, очевидно, что это в значительной степени не связано ни с нашими отношениями с американцами, а именно со внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Силуанов: Россия подготовила основу для ответа на возможные новые санкции со стороны США Министр финансов также связал подготовку новых ограничений против Москвы с недавним повышением инвестиционного рейтинга страны международными агентствами.

По мнению Медведева, проблем у США действительно очень много.

«Это самая крупная экономика в мире. Но у нее 22 триллиона и не рублей, а долларов задолженности. Это же цифра, которую нужно обслуживать. Отсюда возникают протекционистские меры, борьба с другими экономиками и всякого рода санкции. Санкции в отношении ЕС, санкции в отношении России, санкции в отношении Ирана, санкции в отношении Китая. Таким образом они видят свое будущее», — заметил он.

Накануне сенаторы — демократы и республиканцы внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.