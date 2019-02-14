Страховые компании, которые не справляются со своими обязанностями по защите интересов застрахованных граждан, покинут рынок, заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.

«Страховые компании, которые не в состоянии информировать пациентов об их правах и защищать их, должны уйти с рынка, им незачем работать в этой системе», — сказала Стадченко, выступая на проходящем в Сочи форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+», который проводится при поддержке Минздрава России.

Она сообщила, что в настоящее время идет работа по внесению соответствующих изменений в действующее законодательство, позволяющее инициировать вывод с рынка неэффективных страховых медицинских организаций.

«Работа страховых медицинских организаций в последнее время претерпела серьезные изменения. Сегодня они выводят на качественно иной уровень защиту прав застрахованных: если ранее страховые компании осуществляли контроль объемов и качества медицинской помощи после оказания медицинской помощи, то сегодня они осуществляют сопровождение пациента на всех этапах непосредственно в самом процессе оказания медицинской помощи», — отметила председатель ФОМС.

Помимо контроля за медицинскими организациями на страховые компании сегодня возложена задача по персонализированному подходу к работе с пациентами. По словам Стадченко, в России уже работают более 11 тыс. страховых представителей, которые индивидуально рассказывают о программе госгарантий, контролируют ее доступность и качество, информируют население о профилактических мероприятиях. Кроме того, планируется открытие офисов по защите застрахованных в каждом субъекте РФ, что даст возможность независимо от региона страхования осуществлять защиту прав застрахованных и работу по досудебному урегулированию споров при оказании медицинской помощи.