Окружной суд Хельсинки отклонил иск миллиардера Бориса Ротенберга к скандинавским банкам, согласно которому он требовал выплатить ему 70 тыс. евро компенсации за нарушение соглашений об обслуживании из-за санкций США. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat со ссылкой на решение суда.

В решении суда подчеркивается, что ущерб от действий банков может, в частности, «привести к осложнениям в ведении дел в отношении различного имущества [истца]». Однако, указано там, «поскольку истец, по его собственным словам, является миллиардером, эти вещи с точки зрения его экономического положения нельзя считать значительно влияющими на его ситуацию». У Ротенберга еще есть возможность обжаловать это решение в суде второй инстанции.

​Три скандинавских банка подтвердили получение иска Бориса Ротенберга Банки отказались от дальнейших комментариев на эту тему.

В иске миллиардера, поданном в начале октября, говорилось, что банки отказались от перевода либо приема платежей от Ротенберга. По этой причине, указывалось в документе, он не смог оплатить счета финской налоговой службы, Агентства транспортной безопасности, других ведомств.

Он также требовал, чтобы суд обязал банки возобновить проведение его платежей. Свои требования он обосновал среди прочего тем, что, поскольку у него есть также финское гражданство, у него должны быть равные права с другими гражданами ЕС. В иске были перечислены, в частности, банки Nordea, Danske Bank и OP Corporate Bank.

Ротенберг — член совета директоров и совладелец СМП Банка. Он и его брат Аркадий попали в 2014 году в американские санкционные списки, составленные из-за позиции РФ в отношении Украины. Bloomberg отмечает, что европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физических лиц, чтобы продолжать бизнес с американскими банками, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС. Борис Ротенберг, как гражданин Финляндии, не попал под санкции Евросоюза.