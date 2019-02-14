Санация банка «ФК Открытие» Центробанком может быть юридически завершена в середине 2019 года. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава банка Михаил Задорнов.

«Юридическим решением является окончание так называемого плана участия ЦБ, то есть плана финансового оздоровления организации. В середине года, я думаю, что мы уже проведем совет директоров Центрального банка и как раз закроем план участия», — сказал он. Ранее он говорил, что санация банка завершена де-факто.

Задорнов: финансовое оздоровление банка «Открытие» завершено Председатель правления финучреждения подчеркнул, что сейчас перед банком стоит задача юридического закрепления уже состоявшегося финансового оздоровления.

Задорнов добавил, что докапитализация Центробанком группы «Открытие» завершена летом 2018 года. «Вообще всю докапитализацию группы «Открытие» мы закончили летом прошлого года. Сейчас это уже нормальный рост, и дальше будет инвестироваться та прибыль, которую мы будем зарабатывать. С точки зрения соблюдения нормативов и банков, и «Росгосстраха», и НПФ мы выдерживаем все требования, не требуется никаких дополнительных капиталов», — отметил он.

Банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк — в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к банку «ФК Открытие» 1 января 2019 года.