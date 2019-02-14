Операторов связи, не получивших от государства оборудование для исполнения требований закона об устойчивости Рунета после его принятия, могут освободить от ответственности за неисполнение требований документа, которые связаны с установкой и обеспечением работы такого оборудования. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с процессом подготовки поправок к законопроекту ко второму чтению.

Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, операторы связи должны будут установить на своих сетях получаемое от государства оборудование для маршрутизации трафика.

«Если это оборудование не предоставлено, то оператор может работать по-старому. Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить их оборудованием, то операторы работают без изменений», — рассказал источник, пояснив, что это принципиальная позиция Минкомсвязи.

Собеседник ТАСС также отметил, что на сегодняшний день в бюджет не заложены полностью все средства, необходимые для исполнение законопроекта. «Глобально деньги не заложены», — отметил он. При этом бюджетом предусмотрено финансирование создания и работы Центра управления сетью связи общего пользования, а также создания и эксплуатации информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования, напомнил источник. По его словам, именно этот центр будет осуществлять контроль в рамках действия законопроекта о Рунете.

В Минкомсвязи отказались комментировать детали подготовки поправок к законопроекту и вопросы его финансирования. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что министерство плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту об устойчивости Рунета и считает, что эти изменения необходимы.