В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших сотрудников банка «Динамичные Системы» — советника председателя правления и начальника управления кредитования. Они обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ: в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Как полагает следствие, в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года указанные лица похитили в Москве в составе организованной группы денежные средства банка в размере 585 млн рублей. С этой целью они выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, которые были подконтрольны их сообщникам, следует из релиза Генпрокуратуры.

Указанные действия повлекли банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Уголовные дела направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других членов преступной группы продолжается.



Имена обвиняемых, чьи дела направлены в суд, в сообщении Генпрокуратуры не приводятся. Ранее СМИ упоминали в числе фигурантов дела о хищении 585 млн рублей у ДС-Банка бывшего советника предправления Виктора Аверина и бывшего начальника управления кредитования Александра Вдовина.