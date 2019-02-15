Лефортовский суд Москвы продлил арест до 17 апреля бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Постановлением суда продлен срок содержания под стражей Хачатурова на два месяца, всего на 12 месяцев, то есть до 17 апреля», — сказал представитель суда.

Изначально Хачатурову вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), но в августе обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы.

Сергей Хачатуров — брат бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар «РГС холдинга», который тогда владел 52% «Росгосстраха».

В 2017 году Данил Хачатуров передал контроль над универсальной компанией «Росгосстрах» банку «Открытие», в составе группы банка в августе 2017 года страховщик попал в периметр санации «Открытия» Центробанком. С 2015 года компания понесла многомиллиардные убытки, которые объяснила проблемами рынка ОСАГО (55,7 млрд рублей убытка по итогам 2017-го).