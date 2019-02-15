Чистая прибыль Международного инвестиционного банка (МИБ) по МСФО в 2018 году выросла более чем в пять раз по сравнению с 2017-м и достигла 5,6 млн евро против 1 млн евро в прошлом году. Об этом сообщается в пресс-релизе и отчетности МИБ.

По итогам 2018 года объем активов достиг 1,194 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2017-м на 9% на фоне наращивания кредитного портфеля.

Чистый процентный доход банка в 2018 году вырос на 8,2%, составив 23,6 млн евро, следует из отчетности. Чистый комиссионный доход снизился на 12,5% до 1,4 млн евро.

Кредитный нетто-портфель банка вырос за год на 14% и достиг величины в 753 млн евро. Доля европейских государств — акционеров МИБ в кредитном портфеле превысила 50% в сравнении с 43% по итогам 2017 года.

«Активное развитие партнерской сети МИБ, рост его авторитета и узнаваемости в международном финансовом сообществе способствовали увеличению количества проектов, осуществленных в сотрудничестве с банками развития, как многосторонними, так и национальными, а также в партнерстве с коммерческими банками и государственными институтами. На конец 2018 года объем таких проектов составил 48% кредитного портфеля», — отмечается в сообщении банка.



Общий объем долгосрочного финансирования банка на конец 2018 года составил 681 млн евро, в том числе 623 млн евро за счет выпусков собственных облигаций и 58 млн евро за счет других инструментов.