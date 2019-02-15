Роскомнадзор удовлетворен действиями компании Google по противодействию распространению запрещенной информации в российском сегменте Интернета, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Жаров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«На данном этапе мы удовлетворены результатами диалога с Google», — сказал он.

Жаров также сообщил, что на данный момент, по его мнению, Google фильтрует запрещенный в РФ контент более чем на 75%.