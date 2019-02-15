«Без потерь» открывается сроком на два года. Проценты начисляются по двум периодам: с первого по 180-й день — по ставке 7%, со 181-го по 720-й день — по ставке 6,5% годовых. Доходность вклада за полный срок составляет 6,63% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально. В случае досрочного расторжения договора по истечении 180 дней выплаченные проценты сохраняются.

«Великан» (на два года) можно оформить под 7,35% годовых (с первого по 360-й день — 7,4%, с 361-го по 720-й день — 6% годовых). Выплата процентов осуществляется каждые 15 дней на текущий счет. При досрочном расторжении договора по истечении 360 дней выплаченные проценты не удерживаются.

«Гостья из будущего» (на девять месяцев) размещается под 7,1% годовых. Проценты за полный срок вклада на следующий день после открытия вклада перечисляются на текущий счет «Сплошные плюсы».

Сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам должна составлять не менее 50 тыс. рублей.

Процентная ставка по «Несгибаемому проценту» (на три месяца) составляет 6,6% годовых. Минимальная сумма вклада — 5 тыс. рублей, максимальная сумма — 500 тыс. рублей. Проценты ежедневно выплачиваются на текущий счет.

«Новые депозиты не предусматривают возможности совершения приходных и расходных операций, а также автоматического продления договора на новый срок. Возможен бесплатный выпуск банковской карты Mastercard Standard или моментальной классической карты «Мир» с сash back к текущему счету «Сплошные плюсы», — прокомментировала руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.