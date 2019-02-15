Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности — чтобы, как и во всем мире, учитывать расходы семей.

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», — сказал он на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ.

По мнению премьер-министра, таким образом не будет ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что, как выразился Медведев, ее «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Также невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги еще и от государства.

Глава правительства напомнил, что в России свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. При этом решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и стандартного набора обезличенных данных.

«А нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», — отметил Медведев. По его мнению, чтобы помочь человеку выбраться из непростой ситуации, нужно понять специфику его потребностей, посмотреть на уровень его образования, возможностей, состояния здоровья и т. д.