Полиция задержала телефонных мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров, выступая от имени «прокурора Москвы». Детали криминальной схемы и операции по поимке аферистов приводит компания Group-IB, при участии которой группа была обезврежена.

На протяжении нескольких лет группа обманом вымогала у пожилых людей от 30 тыс. до 300 тыс. рублей, обещая солидную компенсацию за совершенную ими ранее покупку лекарственных средств, медицинских приборов или биологически активных добавок. На след группы полицейские вышли в конце 2018 года.

Большинство потерпевших описывают схему практически одинаково: с незнакомого номера им звонил мужчина, представлявшийся «прокурором города Москвы». Он утверждал, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, по решению суда была признана мошеннической и в этой связи покупателям якобы была положена компенсация в размере от 100 тыс. до 600 тыс. рублей. Зачастую телефонный аферист ссылался на несуществующие законы или приказы Минфина. «Прокурор» называл не только имя жертвы, но и наименование купленного препарата и его точную стоимость.

Как поясняют в Group-IB, в руках у аферистов оказалась база данных по старой афере с продажей «волшебных пилюль», фальсифицированных лекарств и БАДов, с помощью которых якобы можно вылечить даже тяжелые хронические заболевания. По информации экспертов, в базе было около 1,5 тыс. имен пенсионеров, их телефоны, а также названия приобретенных ими лекарств и цены на них. Судя по базе, потенциальными жертвами мошенников могли стать пожилые люди в возрасте от 70 до 84 лет из Московской, Ростовской, Томской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской и других областей.

«Тем, кто сомневался в компенсации, «прокурор Москвы» предлагал уточнить информацию у «начальника финансового отдела банка». После этого с жертвой связывался еще один «звонарь» — «представитель кредитно-финансовой организации», который подтверждал готовность перечислить компенсацию на счет пенсионера или передать деньги наличными. Когда жертва соглашалась, в переговоры вступали «сотрудницы налоговой», которые сообщали о необходимости провести предоплату — «госпошлину» в размере 15% от суммы компенсации. Кроме того, мошенники могли собирать «страховой взнос» или «налог» на адвоката», — рассказали в Group-IB.

С одного из пенсионеров, которому была обещана компенсация в 580 тыс. рублей, аферисты потребовали госпошлину в размере 50 тыс. рублей, в другом случае за 300 тыс. рублей компенсации попросили 30 тыс. Одной из жертв стал известный оперный певец, который отправил мошенникам около 300 тыс. рублей. Пенсионеры переводили деньги на указанные злоумышленниками карты подставных лиц — «дропов», которые затем обналичивали деньги в банкоматах.

Комментируя аферу, руководитель отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин упомянул такой вид мошенничества, как вишинг (англ. vishing, от voice phishing — голосовой фишинг).

В результате масштабной полицейской спецоперации организованная преступная группа была разоблачена: 5 февраля прошло несколько задержаний и обысков по месту жительства преступников.

У предполагаемого организатора преступной схемы — 35-летнего жителя подмосковного Домодедово, уроженца Азербайджана — в процессе обыска были обнаружены крупные суммы в рублях и валюте, банковские карты, травматический пистолет, охотничье ружье, коллекционные монеты. Полученные деньги злоумышленник инвестировал в ценные бумаги российских компаний. В его тайнике, в туалете, оперативники нашли распечатки базы данных с именами пенсионеров, а выписки с номерами телефонов и именами жертв гражданская жена мошенника пыталась смыть в унитаз.

В частном доме у еще одного задержанного — руководителя группы обнальщиков — во время обыска нашли банковские карты, базы данных пенсионеров, бухучет преступной деятельности, денежные средства, ювелирные украшения.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Задержаны семь человек. Ущерб от семи эпизодов оценивается в 10 млн рублей, однако оперативники уверены, что количество жертв гораздо больше — не менее 30 человек. Ведется следствие.

