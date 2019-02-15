Азиатско-Тихоокеанский Банк аккредитован как уполномоченный банк в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, в соответствии с условиями программы процентная ставка по кредиту фиксируется на уровне до 9,6% годовых для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, и до 10,6% годовых в иных отраслях. Финансирование предоставляется в сумме не менее 3 млн рублей на срок до трех лет.

По словам директора департамента по работе с корпоративными клиентами Ильнура Саляхова, доступность кредитования для представителей малого и среднего бизнеса будет способствовать обеспечению занятости населения, увеличению на рынке товарной массы и потребительских услуг в регионах.