Гражданская ответственность владельца шахты, на которой 8 февраля случилось происшествие, застрахована в «Ингосстрахе» по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО).

8 февраля на шахте, расположенной в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, произошел выброс метана. В результате один сотрудник погиб, двое получили травмы.

В настоящее время в «Ингосстрах» поступило официальное уведомление от страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщает пресс-служба компании. Представители страховой компании уже включены в состав комиссии по расследованию причин и обстоятельств происшествия, первое заседание которой состоялось 12 февраля 2019 года. После признания случая страховым «Ингосстрах» произведет страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством и условиями договора страхования.

Для подачи заявления о страховой выплате родственники погибшего и пострадавшие лица могут обратиться в рабочие дни (с 9:00 по 18:00) в офис «Ингосстраха» по адресу: Кемерово, ул. Ноградская, д. 15а. Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно также по телефонам: 8 (3842) 36-60-90 (Кемерово), 8 (495) 725-73-38 (Москва).

Программа страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта позволяет компенсировать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших — как физических, так и юридических лиц в пределах лимитов возмещения, предусмотренных 225-ФЗ. Размеры страховых выплат по договорам обязательного страхования в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого потерпевшего и составляют 2,025 млн рублей — на случай причинения вреда жизни потерпевшего; до 2 млн рублей — на случай причинения вреда здоровью потерпевшего; не более 200 тыс. рублей — на случай нарушения условий жизнедеятельности потерпевшего; 500 тыс. рублей — на случай причинения вреда имуществу физического лица; 750 тыс. рублей — на случай причинения вреда имуществу юридического лица.



