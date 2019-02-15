В Роструде не зафиксировали жалоб на незаконное увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

«Несколько тысяч прав работников были восстановлены, но жалоб работников старшего возраста на незаконные увольнения нами не зафиксировано. На мой взгляд, работодатели понимают свою ответственность и воспринимают принятые решения как дополнительную возможность по привлечению опытного сотрудника для работы на производстве», — рассказал он.

Вуколов также добавил, что после открытия горячей линии Рострудом в связи с повышением пенсионного возраста также не поступало много жалоб.

«Таких жалоб было немного. Мы реагируем на каждую жалобу, проводим соответствующую проверку в соответствии с законодательством», — отметил он.