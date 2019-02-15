«Ингосстрах» объявляет об изменении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категорий «B» и «BE» в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Магнитогорске, Брянске, Клинцах, Железногорске, Норильске и населенных пунктах Липецкой области. Изменения вступили в силу в феврале 2019 года.

В Архангельске, Северодвинске и Котласе тариф снизился до 3 912 рублей, в Магнитогорске, Брянске и Клинцах – до 3 706 рублей. Для автолюбителей Железногорска, Норильска, а также Липецкой области размер базовой ставки тарифа повышен, теперь он составляет 4 406 рублей. Для автолюбителей Казани и Елабуги базовая ставка тарифа – 4 160 рублей и 4 365 рублей соответственно. На территории Республики Татарстан, за исключением Казани и Елабуги, тариф составляет 4 118 рублей.

«Наша компания внимательно следит за изменениями в системе ОСАГО и стремится к установлению максимально справедливого тарифа в регионах», – комментирует директор департамента продаж компании «Ингосстрах» Денис Морозов.

9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2 746–4 942 рублей, пересмотре системы коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.